12/12/2025 - 14:35

الهجرة الدولية: العاصفة "بيرون" تهدّد نحو 795 ألف نازح بغزة

منظمة الهجرة الدولية: من المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة، مما سيزيد من سوء الأوضاع للأسر الفلسطينية التي تعيش أصلا في ملاجئ غير آمنة؛ على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، يحيش النازحون في مناطق مكتظة بالسكان.

أطفال غزة في ظل البرد والظروف القاسية (Getty Images)

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن نحو 795 ألف نازح فلسطيني في غزة مُعرّضون لخطر الفيضانات، بسبب العاصفة "بيرون".

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن العاصفة تسببت في فيضانات شديدة في اليونان وقبرص قبل وصولها إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت أن "نحو 795 ألف نازح فلسطيني مُعرّضون لخطر الفيضانات مع وصول العاصفة بايرون إلى غزة".

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة، مما سيزيد من سوء الأوضاع للأسر الفلسطينية التي تعيش أصلا في ملاجئ غير آمنة.

وذكرت: "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون النازحون يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان".

وأكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، في البيان، أن فلسطينيي غزة يعيشون في خوف وعدم يقين منذ مدة طويلة جدا.

وقالت بوب: "بعد أن ضربت هذه العاصفة الساحل، تحاول الأسر حماية أطفالها بكل ما أوتيت من قوة".

ويضرب غزة منذ فجر الأربعاء، منخفض جوي قاسٍ تسبب بغرق آلاف من خيام النازحين في مناطق متفرقة بالقطاع، بعد هطل أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الجمعة.

ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.

ورغم انتهاء الحرب بسريان وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم يشهد واقع المعيشة لأهالي غزة تحسّنا، جرّاء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.

