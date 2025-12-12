خروقات إسرائيلية متواصلة في غزة: 14 شهيدا إثر المنخفض الجوي وقصف بعدة مناطق

ضربت قطاع غزة عاصفة أغرقت خيام النازحين والمنازل المدمرة بالمياه، مفاقمة معاناة السكان الذي نزح معظمهم العديد من المرّات، خلال الحرب المدمّرة؛ كما استشهد العديد من الأهالي جرّاء سقوط جُدرات وخيام نازحين.

استشهد 14 شخصا وأُصيب آخرون، خلال أقلّ من 24 ساعة، إثر انهيارات متتالية، والبرد القارس، وغرق واسع في مناطق عدة من قطاع غزة، بسبب العاصفة والمنخفض الجويّ، اللذان يضربان القطاع، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إذ استهدفت غارات وقصف الاحتلال عدة مناطق.

وقالت مصادر محلية، إن خمسة أشخاص استشهدوا وأُصيب آخرون، من جرّاء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعجة ببيت لاهيا، شماليّ القطاع، فيما استشهد شخصان بعد سقوط حائط كبير على خيام نازحين في حيّ الرمال غربيّ مدينة غزة، كما استشهد آخر، الخميس، جراء انهيار جدار في مخيم الشاطئ.

واستشهد وأُصيب العديد من أهالي غزة، الجمعة، من جرّاء انهيار جُدران منازل مُدمَّرة، وخيام تؤوي نازحين، بمناطق متفرّقة من القطاع، في ظلّ تواصُل الخروقات الإسرائيلية.

وأصيب طفلان عقب سقوط خيمتهما في "مخيم أبو جبل" بمنطقة العمادي، فيما أدى البرد القارس إلى استشهاد رضيعة داخل خيام النازحين في منطقة المواصي بخانيونس، الخميس.

وأدىّ المنخفض الجويّ كذلك إلى غرق مخيّمات كاملة في منطقة المواصي بخانيونس، وتضرُّر مناطق واسعة في "البصة والبركة" بدير البلح، و"السوق المركزي" في النصيرات، فضلا عن منطقتَيّ "اليرموك والميناء" في مدينة غزة.

وأشارت طواقم الدفاع المدني إلى انهيار ما لا يقل عن عشرة منازل خلال الساعات الماضية، كان آخرها منزلان في حي الكرامة وحيّ الشيخ رضوان، إلى جانب إجلاء سكان منزل عائلة داربيه بعد انهيار مدخله في حي الشيخ رضوان، وإجلاء عائلة المدهون في محيط دوار الكرامة شمالي القطاع.

وتسبّب تدمير الحرب لمعظم مباني غزة أو تضررها بشكل كبير أو جزئي، بانتشار آلاف الخيام التي نصب عدد كبير منها مكان الركام الذي أُزيل بعد التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ ووفق تقرير للأمم المتحدة، هناك 850 ألف شخص في 761 مخيما وموقع نزوح؛ معرَّضون لخطر الفيضانات بشدة.

