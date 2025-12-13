شهداء وجرحى بغارة على مركبة في غزة: الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد

استهدفت غارة إسرائيلية مركبة غربي مدينة غزة فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال القيادي في القسام رائد سعد، وقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ صباح اليوم عن 7 شهداء في مدينة غزة وشمالي القطاع.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال القيادي في كتائب القسام، رائد سعد، في غارة استهدفت مركبة غربي مدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين؛ وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس بتنفيذ العملية، من دون أن تُبلغ واشنطن بذلك مسبقا؛ واعتبرا أنها جاءت "ردا على تفجير حماس عبوة ناسفة بقواتنا في مناطق ’الخط الأصفر’ بقطاع غزة".

وسبق أن حاولت إسرائيل اغتيال سعد عدة مرات خلال حربها على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينها محاولتان في الأسبوعين الأخيرين واللتين ألغيتا في الدقائق الأخيرة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ صباح اليوم السبت.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال تصعيده العسكري في عموم قطاع غزة المحاصر، عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل والمباني السكنية، في وقت تشتد فيه الأوضاع الإنسانية قسوة إثر العاصفة الجوية والمنخفض الذي ضرب القطاع وأسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

