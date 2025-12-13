حكومة غزة: استشهاد 11 فلسطينيا جراء المنخفض وخسائر بـ 4 ملايين دولار

أضاف الثوابتة، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاض نحو 13 مبنى كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال فترة الإبادة، وانهار بفعل الأمطار وظروف المنخفض.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، إن المنخفض الجوي الأخير أدى لاستشهاد 11 فلسطينيا وفقدان واحد بفعل انهيار عدة مبان، وتسبب بخسائر أولية مباشرة بلغت 4 ملايين دولار، مؤكدا أن القطاع الأكثر تأثرا هو "قطاع الخيام" حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع، سلط فيه الضوء على عمق "الكارثة الإنسانية" في القطاع التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية، وكشف عنها المنخفض الجوي الأخير "بيرون".

وأضاف الثوابتة، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاض نحو 13 مبنى كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال فترة الإبادة، وانهار بفعل الأمطار وظروف المنخفض.

وأوضح أن التقدير الأولي للخسائر المادية المباشرة للمنخفض، بلغ نحو 4 ملايين دولار موزعة على عدة قطاعات.

وذكر أن قطاع الخيام كان الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل جزئي أو كلي إضافة لتلف "الشوادر والأغطية البلاستيكية" المصنوعة منها، فضلا عن تلف المواد الأساسية داخل الخيام.

إلى جانب ذلك، فقد تم توثيق غرق وانجراف أكثر من 27 ألف خيمة من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع.