غزة تحت القصف: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 70,663 منذ بدء العدوان

استهدفت الغارات المكثفة مناطق متفرقة في مدينة رفح، إضافة إلى مناطق ضمن نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس، ما أصاب عددا من المواقع والبنى التحتية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، التقرير الإحصائي لحصيلة العدوان خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث وصل إلى مستشفيات القطاع 9 شهداء، بينهم 5 شهداء جدد و4 شهداء جرى انتشالهم، إضافة إلى 45 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 391 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1063 إصابة، إضافة إلى 632 حالة انتشال.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 70,663 شهيدا، في ظل استمرار تداعيات العدوان على القطاع الصحي والإنساني في غزة

وشنت طائرات إسرائيلية، صباح الأحد، غارات على مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين في قصف استهدف سيارة مدنية غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

واستهدفت الغارات المكثفة مناطق متفرقة في مدينة رفح، إضافة إلى مناطق ضمن نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس، ما أصاب عددا من المواقع والبنى التحتية.

كما شهدت المنطقة الشمالية لمدينة رفح إطلاق نار كثيف من آليات الجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما استمر إطلاق النار جنوب شرق خانيونس.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الشرقية لمدينة غزة، تزامن مع انفجارات كبيرة دوت في أرجاء المدينة.

وحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من "كارثة إنسانية مركبة" بعد انهيار بنايات تضررت بفعل القصف والأمطار والرياح، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا، وما يزال البحث جاريا عن مفقود واحد على الأقل.

ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظروف قاسية وغير ملائمة للحياة، في ظل غياب المأوى الآمن وتهالك البنى التحتية، وتزايد مخاطر الانهيارات، وتراجع قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.

تغطية خاصة ومتواصلة: