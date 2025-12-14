230 صيادا شهداء بنيران البحرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب

قال نقيب الصيادين زكريا بكر إن قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين الأربعة وفجّرت مركبهم على الشاطئ، مشيرا إلى أن البحرية الإسرائيلية قتلت منذ بداية الحرب نحو 230 صيادا، فيما لا يزال 28 صيادا رهن الاعتقال.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أربعة صيادين فلسطينيين وفجر مركبهم أثناء تواجدهم في عرض بحر ميناء غزة، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الصيادين منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين زكريا بكر إن قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين الأربعة وفجرت مركبهم على الشاطئ، مشيرا إلى أن البحرية الإسرائيلية قتلت منذ بداية الحرب نحو 230 صيادا، فيما لا يزال 28 صيادا رهن الاعتقال.

وأوضح بكر أن الاحتلال يمنع منذ بدء العدوان إدخال محركات ومعدات الصيد، ما أدى إلى شل هذا القطاع الحيوي، وحرمان نحو خمسة آلاف عائلة تعتمد على الصيد كمصدر رزق أساسي من لقمة عيشها.

وأضاف أن قطاع الصيد يتكبد خسائر شهرية تقدر بنحو خمسة ملايين دولار، فيما تجاوزت خسائره الإجمالية 70 مليون دولار منذ بداية العدوان، بعد استهداف شامل للبنية التحتية من موانئ ومراكب وأدوات صيد.

وأكدت نقابة الصيادين أن قطاع الصيد في غزة تعرض لعملية تدمير ممنهجة خلال حرب الإبادة، طالت أكثر من 90% من الأدوات والممتلكات والمباني الخاصة بالصيادين، في سياق سياسة تستهدف القضاء على هذا القطاع الحيوي ومصادر رزق آلاف الأسر.

وفي سياق متصل، شهد قطاع غزة فجر الأحد غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق تقع ضمن نطاق السيطرة المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية نفذت قصفا متزامنا، تركز على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوب القطاع، إضافة إلى المناطق الشرقية من مدينة غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل عشوائي في عرض بحر خانيونس، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الصيادين والسكان.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة حماس، والتي أسفرت منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر عن استشهاد 391 فلسطينيا وإصابة 1063 آخرين.