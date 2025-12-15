خروقات إسرائيلية متواصلة في غزة: شهيدان و6 إصابات في آخر 24 ساعة

تواصل إسرائيل خرق الاتفاق بغاراتها المتكررة على القطاع وبتغيير النقاط المتفق عليها لخط الانسحاب الذي يعرف بالخط الأصفر، كما تواصل تقييد وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان غزة.

استشهد شخصان وأصيب 6 آخرون بنيران الاحتلال بآخر 24 ساعة في غزة، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والتي ارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 393 شهيدا و1068 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 632 شهيدا.

وبلغت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 70,665 شهيدا و171,145 إصابة؛ وفق آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع اليوم الإثنين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شن الغارات والهجمات الجوية والبرية ونسف المنازل، وذلك في ظل أزمة إنسانية عمقتها الظروف الجوية الصعبة التي عصفت بخيام النازحين المتهالكة.

إلى ذلك، نادت حركة حماس، بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأدانت الخروق الإسرائيلية للاتفاق، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل لوقف محاولات إسرائيل لتقويض الاتفاق وإفشاله.

وفي المقابل، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو، لا تزال معارضة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم الضغوط الأميركية، فيما أكدت حركة حماس التزامها الكامل بالاتفاق.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث الرسمية إن تطبيق المرحلة الثانية "لا يزال بعيد المنال"، مشيرا إلى أن أي دولة لم توافق حتى الآن على الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية التي يفترض نشرها في غزة وفق الاتفاق. وأضاف المصدر أن إسرائيل تتابع أيضا التطورات المتعلقة بالبحث عن جثة الأسير ران غويلي، آخر جثة تطالب إسرائيل باستعادتها من القطاع.

