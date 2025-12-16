حماس: إسرائيل ارتكبت 813 خرقا لاتفاق غزة وقتلت 400 شخص من الأهالي

قال قياديّ بحركة حماس، إن "الخروقات (الإسرائيلية) بالمجمل العام بلغت أكثر من 813 خرقا منذ بداية الاتفاق، بمعدل 25 خرقا في اليوم، وهذا أمر خطير جدا"؛ الخروقات الإسرائيلية "شملت عمليات القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين والقصف والاغتيالات".

أعلن القيادي في حركة "حماس" غازي حمد، ارتكاب الجيش الإسرائيلي 813 خرقا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقتل 400 فلسطيني 95 بالمئة منهم مدنيون.

جاء ذلك وفق تصريحات صحافية أدلى بها حمد، نقلتها حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عبر قناتها في "تلغرام".

وقال حمد إن "الخروقات (الإسرائيلية) بالمجمل العام بلغت أكثر من 813 خرقا منذ بداية الاتفاق، بمعدل 25 خرقا في اليوم، وهذا أمر خطير جدا".

وأضاف: "ارتقى من الشهداء ما يقارب 400 منذ وقف إطلاق النار، والملاحظة المهمة في هذا الموضوع أن أكثر من 95 بالمئة منهم مدنيون، ما يعني تعمد (الجيش الإسرائيلي) قتل المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء".

أما عدد المصابين، وفق حمد، فبلغ "نحو 991، بينهم 334 طفلا، و210 نساء".

وذكر أن حركة حماس "وبشهادة الوسطاء الذين تابعوا معها الأحداث اليومية في قطاع غزة، لم ترتكب خرقاً واحداً منذ بداية الاتفاق، والتزمت التزاما كاملا".

ولفت إلى أن الخروقات الإسرائيلية "شملت عمليات القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين والقصف والاستهدافات والاغتيالات في داخل قطاع غزة، فضلا عن خروقات واضحة في موضوع المساعدات الإنسانية".

ومتحدثا عن توثيق تلك الخروقات، قال حمد: "وضعنا تقارير مفصلة بذلك وسلمناها للوسطاء بشكل يومي، ودولة الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل هذه الأدلة الدامغة، وهذا يهدد الاتفاق بشكل كبير جداً ويجعله يترنح".

وتابع حمد: "لا يحق للاحتلال استهداف رجال المقاومة في ظل وقف إطلاق النار، وإسرائيل كانت تختلق مبررات متكررة لتبرير عملياتها العدوانية، كالادعاء بوجود عبوات أو إطلاق نار، دون تقديم أي دليل، وهي مبررات كاذبة ومضللة يعرف الوسطاء عدم صحتها".

ومستطردا بالحديث عن الخروقات، قال حمد إن تل أبيب وسعت "مناطق السيطرة النارية لمسافات كبيرة في شمال غزة بين 700 و1000 متر، وفي غزة نحو 1300 متر، وفي الوسط 1150 متراً، وفي خانيونس 1100 متر، وفي رفح نحو 1000 متر".

وفضلا عن الخروقات العسكرية، لم تلتزم تل أبيب بالبرتوكول الإنساني، وأدخلت مساعدات إنسانية أقل بكثير من المتفق عليها، فضلا عن عدم سماحها بإدخال المعدات اللازمة لرفع أطنان الدمار الذي خلّفته الخرب الإسرائيلية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكان المفترض أن ينهي الحرب التي بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح.