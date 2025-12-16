غزة تحت القصف: 70,667 شهيدا و171,151 إصابة منذ أكتوبر 2023

في الوقت نفسه، تفاقمت الأزمة الإنسانية بفعل الظروف الجوية، حيث أغرقت مياه الأمطار قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء، الذي أعيد ترميم أجزاء منه بعد تدميره خلال الحرب السابقة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين جرى انتشالهما، إضافة إلى ست إصابات، في ظل استمرار العجز عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب صعوبة الأوضاع الميدانية.

وذكرت الوزارة أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 393 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,074 إصابة، إلى جانب انتشال 634 شهيدا، مؤكدا أن حصيلة الحرب ارتفعت إلى 70,667 شهيدا و171,151 إصابة.

وواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ67 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار حصار القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالوتيرة المتفق عليها.

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب مدينة غزة وحي التفاح شرقي المدينة، فيما تزامن القصف الجوي مع مدفعي وإطلاق نار مكثف. كما استهدفت المناطق الشرقية في مدينتي رفح وخانيونس، جنوب القطاع، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت مبان سكنية مدنية في رفح.

