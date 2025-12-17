غزة بين الغارات والحصار: أكثر من 10 إصابات بقصف إسرائيلي وسط مدينة غزة

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار حصار القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالوتيرة المتفق عليها، مع تفاقم أزمة النازحين بسبب الأحوال الجوية الماطرة والعواصف.

أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مفترق السامر وسط مدينة غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد 394 مدنيا فلسطينيا وإصابة 1075 آخرين.

وأفادت حركة حماس بأن عدد الخروقات الإسرائيلية منذ بدء الاتفاق تجاوز 813 خرقا، بمعدل يقارب 25 خرقا يوميا، واصفة الوضع بأنه "خطير جدا" ويهدد استمرارية الاتفاق.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار حصار القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالوتيرة المتفق عليها، مع تفاقم أزمة النازحين بسبب الأحوال الجوية الماطرة والعواصف.

ويعيش نازحو القطاع مأساة الغرق للمرة الثالثة، وذلك جراء المنخفض الجوي الثالث الذي يضرب الأراضي الفلسطينية والمصحوب بكميات كبيرة من الأمطار.

