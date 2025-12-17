قطر: اجتماع للوسطاء الجمعة لبحث الانتقال لثاني مراحل اتفاق غزة

قال رئيس الوزراء​​​​​​​ القطريّ، إنه بحث في واشنطن أهمية مضاعفة الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار على غزة، مضيفا أن التحضير جار لعقد اجتماع مع الوسطاء، الجمعة.

أعلن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، أن الوسطاء سيعقدون اجتماعا، الجمعة المقبل، لوضع تصور للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب تصريحات متلفزة، أدلى بها رئيس الوزراء القطري، خلال زيارته غير محددة المدة لواشنطن، والتي بدأت الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء القطريّ، إنه بحث في واشنطن أهمية مضاعفة الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار على غزة.

وأضاف أن التحضير جار مع الجانب الأميركي وكافة الوسطاء لاجتماع كافة الوسطاء، الجمعة، لوضع تصور لكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وذكر رئيس الوزراء القطري أن "الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، تضع الوسطاء في مواقف محرجة".

وأضاف أنه وخلال زيارته، "أثار قضية استمرار عمليات القصف والاغتيالات الإسرائيلية في قطاع غزة".

واكّد "ضرورة إدخال المساعدات غير المشروط إلى قطاع غزة"، مضيفا: "لا نريد لقوة الاستقرار في غزة أن تكون لحماية طرف دون آخر، ويجب أن تحمي اتفاق إنهاء الحرب".

وشدّد على أن "هناك حاجة عاجلة للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق في غزة"، لافتا إلى أن "هناك عناصر كثيرة في اتفاق إنهاء الحرب في غزة، يجب أن تكتمل".

رئيس وزراء قطر يبحث مع أعضاء بالكونغرس تطوّرات غزة

هذا، وواصل بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، لقاءاته مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، والتي بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات، وتطورات الأوضاع في غزة.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، بأن الوزير التقى في واشنطن، عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أبرزهم السيناتور ستيف دينز، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برايان ماست، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كلا على حدة.

وجرى خلال اللقاءات "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولم تحدد الدوحة مدة زيارة رئيس الوزراء، التي بدأها الثلاثاء، بلقاء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وترتبط الدوحة وواشنطن بـ"اتفاقية تعاون دفاعي" وقعّها البلدان في حزيران/ يونيو 1992.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمرا تنفيذيا تعهد فيه بضمان أمن قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية حال تعرضها لأي هجوم.

وجاء التعهد الأميركي، بعد ثلاثة أسابيع من عدوان جوي إسرائيلي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لاغتيال وفد مفاوض لحركة حماس.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصف ترامب، قطر بأنها "حليف عظيم"، مؤكدا أن لها "دورا كبيرا في السلام بالشرق الأوسط".