كارثة إنسانية في غزة: آلاف الأسر فقدت مأواها ومئات المباني مهددة بالانهيار

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء المنخفضات الجوية والسيول التي اجتاحت القطاع، مؤكدا أن آلاف الأسر فقدت مأواها المؤقت وتضررت خيامها ومراكز الإيواء بالكامل.

وأوضح بصل أن الحل البديل لإنقاذ النازحين من الأمطار الغزيرة هو إدخال كرفانات متنقلة، مشيرا إلى أن الخيام لم تعد مجدية وتشكّل خطراً على المواطنين، وأن الكرفانات حل مؤقت لا يغني عن إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقت منذ مساء الاثنين نحو 200 مناشدة بسبب غرق خيام المواطنين، فيما تلقت أكثر من 5000 استغاثة منذ بدء المنخفضات.

وأشار إلى حجم الأضرار الفادحة، فقد انهارت أكثر من 17 بناية سكنية بشكل كامل، وتعرضت أكثر من 90 بناية لانهيارات جزئية خطيرة، فيما غرقت نحو 90% من مراكز الإيواء وخيام النازحين.

وأضاف أن آلاف المنازل المدمرة جزئيًا مهددة بالانهيار في أي لحظة بسبب آثار حرب الاحتلال، مؤكدا أن المنخفضات الجوية الأخيرة أودت بحياة 17 مواطناً بينهم أربعة أطفال نتيجة انهيار المباني والبرد القارس.

وعن جهود انتشال الشهداء، قال بصل إن طواقم الدفاع المدني بدأت بالتعاون مع الصليب الأحمر بانتشال الجثامين من المنازل المنهارة باستخدام حفارات صغيرة لتصل إلى الأماكن الضيقة، مؤكداً أن العمل مستمر وفق خطة مدتها 200 ساعة.

وأوضح أن توفير 20 حفارا و20 شاحنة و20 باقرا يمكن أن ينجز الملف خلال 100 يوم، بينما الوضع الحالي قد يستغرق ثلاث سنوات لإتمامه بالكامل. كما تمكنت الطواقم من انتشال 30 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو رمضان.