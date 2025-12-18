غزة: غارات وخروقات إسرائيلية متواصلة واجتماع بين ويتكوف والوسطاء الجمعة

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,669 شهيدا و171,165 إصابة.

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، الخميس، بوصول شهيد واحد و13 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغت الحصيلة 395 شهيدا و1,088 إصابة، إضافة إلى انتشال 634 جثمانا. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,669 شهيدا و171,165 إصابة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيلتقي الجمعة في ميامي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ووزيري الخارجية التركي والمصري لبحث المرحلة المقبلة من اتفاق غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عبر قصف مدفعي وغارات جوية، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار من الآليات العسكرية. وتستمر هذه الخروقات رغم شتاء قاس لا تخفف وطأته المساعدات الإنسانية المقيدة بأوامر الحكومة الإسرائيلية.

