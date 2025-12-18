"لا شيء تغيّر": مركز التنسيق المدنيّ العسكريّ لغزة... كلام كثير وأفعال محدودة

علّق مصدر في المجال الإنساني زار المركز عدة مرّات، لبحث مسألة إيجاد مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين جراء حرب غزة، أنه "في بعض الأحيان تعتقد أننا بلغنا الحضيض، لكننا نواصل الحفر".

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه والمتمثلة في مراقبة الهدنة، وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.

ويتمثّل هدف المركز بالتمهيد للخطوات التالية لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في القطاع الفلسطيني، بعد الحرب المدمّرة التي استمرت عامين.

"اعتقدنا أننا وصلنا الحضيض لكننا نواصل الحفر"

وقال دبلوماسي أوروبي: "في البداية، لم يكن أحد يعلم ما هو لكن الجميع أرادوه".

وأضاف" "يشعر الناس الآن بخيبة أمل نوعا ما، لأننا نشعر بأن شيئا لا يتحرّك، لكن لا خيار أمامنا.. إما الإبقاء عليه، وإما التحدث مع الإسرائيليين بشكل غير رسمي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

من جانبه، علّق مصدر في المجال الإنساني زار المركز عدة مرّات، لبحث مسألة إيجاد مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين جراء حرب غزة، أنه "في بعض الأحيان تعتقد أننا بلغنا الحضيض، لكننا نواصل الحفر".

وتم تقديم المركز المقام في مستودع كبير في مدينة كريات غات، جنوبيّ إسرائيل، للجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والدبلوماسيين، كجهة تبلور أفكارا جديدة من أجل غزة، ما بعد الحرب.

وذكر الناطق باسم القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، تيم هوكنز، أنه "عندما افتتحناه أوضحنا أنه يركّز على أمرين: الأول تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى غزة، والثاني المساعدة في المراقبة الآنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".

وتفيد العديد من البلدان والجهات المعنية بالمجال الإنساني بأنها اندفعت الى المشروع على أمل كسب شريك جديد يمكن التواصل معه لإيجاد الحلول، والمقصود هنا الولايات المتحدة.

"لا تغيُّر على الإطلاق"

بعد شهرين على إطلاق مركز التنسيق المدني العسكري لغزة، قال العديد من العاملين في المجال الإنساني، إنهم يشعرون بأن قدرة، أو رغبة، الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل محدودة.

وأورد مهندس في المجال الإنساني "في البداية، أبلغنا الأميركيون بأنهم بدأوا يكتشفون أن إسرائيل تحظر دخول مجموعة واسعة من السلع إلى غزة؛ القائمة الشهيرة للسلع ذات الاستخدام المزدوج. وبدوا في حالة صدمة، واعتقدنا أننا سنتجاوز أخيرا هذه العقبة".

وأضاف: "لكن الحقيقة هي أن شيئا لم يتغيّر على الإطلاق".

ويتحدث من يزورون المركز عن مستودع كبير يجتمع فيه العديد من العسكريين الأميركيين والإسرائيليين خصوصا، مع آخرين يعملون في المجال الإنساني ودبلوماسيين ومستشارين.

والطابق الأول مخصص للموظفين الإسرائيليين، فيما الثالث للجنود الأميركيين. وُيمنع زيارة أي من الطابقين.

أما الطابق الثاني حيث تم مدّ عشب اصطناعي، فهو منطقة استقبال مفتوحة، حيث يجتمع دبلوماسيون، وعاملون في وكالات الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي إنه "أشبه بمساحة عمل مشتركة لكن الأفراد فيها يرتدون زيا موحدا". وشاهد آخرون زاروا المركز لوحا كُتب عليه سؤال مفاده "ما هي حماس؟".

وقال مصدر يعمل في المجال الإنساني: "تدور نقاشات بشأن كل شيء، من توزيع المياه والغذاء، وصولا إلى الأمن".

لكن دبلوماسيًّا لفت إلى أن "هذا ليس المكان حيث تُتّخذ القرارات"، مشيرا إلى قنوات نقاش موازية، بينها فريق يشرف عليه آرييه لايتستون، وهو أحد مساعدي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب.

واشنطن وقطر ومصر وتركيا تعقد اجتماعا الجمعة في ميامي

ويلتقي المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، مسؤولين من قطر ومصر وتركيا في ميامي، الجمعة، لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض، الخميس.

ومؤخرا، دعت قطر ومصر، الوسيطتان والضامنتان للهدنة في القطاع المدمّر جراء حرب استمرّت عامين، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبني على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل خصوصا انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس هشًّا، وعلى الرغم من ذلك، أكد الرئيس الأميركي، الأربعاء، في خطاب نهاية العام أنه أرسى السلام في الشرق الأوسط "للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام".

ويمثل تركيا في الاجتماع وزير خارجيتها هاكان فيدان.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في خطاب أن بلاده تقف "بقوة إلى جانب الفلسطينيين".

"فقدنا البوصلة الأخلاقية"

وانتقد عدد من الدبلوماسيين والمصادر الإنسانية غياب الأصوات الفلسطينية، وحقيقة أنه تمّت استشارتهم بسبب خبرتهم، لكن ليس لاستطلاع رأيهم بشأن الطريقة الأمثل للمضيّ قدما.

وتكمن مشكلة أخرى في بروز أفكار يرفضها المجتمع الدولي إلى حد كبير، لا سيما إنشاء "مجتمعات آمنة بديلة" في غزة.

وتقوم الفكرة على جمع أهالي غزة الذين "تم التدقيق بشأنهم" وغير المرتبطين بحماس داخل مجتمعات مبنية من الصفر في "المنطقة الخضراء" في غزة، حيث ستتوافر خدمات أساسية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وقال دبلوماسي: "فقدنا البوصلة الأخلاقية للقانون".

وأضاف "هناك تشنّج واضح جدا بين فكرة أن يُسمح للمرء بفعل أي شيء تقريبا؛ هذا الإبداع مطلوب، وطبيعة القانون الدولي الإنساني نفسه، وهو في ماهيته ثابت، وغير قابل للتغيير".

أما الانتقادات الأكثر تكرارا فهي أن التساؤلات السياسية على غرار من يتعين عليه حكم غزة ومن يجب أن يتولى مسؤولية الأمن مستبعدة من النقاش، فيما تتجه النقاشات نحو تساؤلات عملية محورها السؤال "كيف".

وقال دبلوماسيّ: "يفكّرون في المكان الذي يتعيّن فيه إنشاء محطات معالجة مياه النفايات. لا يفكرون في هوية الشخص الذي سيتعيّن عليه تشغيل محطات معالجة مياه النفايات، أو من يدفع للأشخاص الذين يشغلونها".

وفي نهاية المطاف، نددت عدة مصادر إنسانية ودبلوماسية، بما أكّدت أنه إضاعة لوقتها من قبل مركز التنسيق المدني العسكري لغزة من أجل تحقيق نتائج لا تذكر.

وأقرّ هوكنز بوجود بعض "التوترات والتحديات" من دون تقديم تفاصيل، لكنه لفت إلى نجاحات تحقّقت مثل فتح مزيد من المعابر، لإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال: "نحقق تقدّما.. مع الإدراك تماما أن ثمة مزيدا من العمل يتعيّن القيام به".