حماس تتوقع من محادثات الوسطاء بميامي وضع حدّ للخروقات الإسرائيلية في غزة

قال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم: "يتوقع شعبنا من هذه المحادثات، أن يتفق الحاضرون على وضع حدّ للعربدة الإسرائيلية المستمرة، ووقف كافة الخروقات والانتهاكات".

قال قيادي في حركة حماس، إن المحادثات المقررة في ميامي، اليوم الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تفضي إلى وقف خروقات إسرائيل للهدنة.

كما توقّع نعيم "أن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وتستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بمسؤولين كبار من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا، لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدما.

ومؤخرا، دعت قطر ومصر، الوسيطتان والضامنتان للهدنة في القطاع المدمّر جراء حرب استمرّت عامين، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبني على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل خصوصا انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس هشًّا، وعلى الرغم من ذلك، أكد الرئيس الأميركي، الأربعاء، في خطاب نهاية العام أنه أرسى السلام في الشرق الأوسط "للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حماس" منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء الماضي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية في غزة، التي استمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد، وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.