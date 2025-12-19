غزة: 400 شهيد بنيران الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 400 شخص بنيران الاحتلال منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025

واستشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بينهم أطفال مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة إيواء قرب مستشفى الدرة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة؛ وأقر جيش الاحتلال بإطلاق النار نحو مبان في المنطقة بادعاء رصد "مشتبهين" فيها.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي؛ وقالت الهيئة المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC)" ومقرها روما "بعد وقف إطلاق النار الذي أقر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسنا ملحوظا في الأمن الغذائي والتغذية"، غير أن السواد الأعظم من السكان لا يزالون "يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني بادعاء عبوره "الخط الأصفر" والاقتراب من قواته وتشكيله خطرا عليها وسط قطاع غزة، فيما تتكرر مثل هذه الاستهدافات للنازحين في غزة والتي يقر بها الاحتلال بشكل شبه يومي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن عن استشهاد 4 أشخاص بينهم امرأة بنيران الاحتلال في بني سهيلا شرقي خانيونس في آخر 24 ساعة.

