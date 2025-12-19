منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا في غزة بانتظار إجلائهم منذ منتصف 2024

بحسب المدير العام لمنظمة الصحّة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فإن "1092 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي، بين تموز/ يوليو 2024، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025"، فيما يُرجَّح أن ذلك "أقلّ من العدد الفعليّ"

استشهد أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة، منذ تموز/ يوليو 2024، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحّة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن "1092 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي، بين تموز/ يوليو 2024، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025".

وأضاف تيدروس أن مصدر هذا العدد وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وهو "على الأرجح أقلّ من العدد الفعلي".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قامت المنظمة وشركاؤها، بإجلاء أكثر من 10600 مريض يعانون مشكلات صحية خطيرة من غزة، من بينهم أكثر من 5600 طفل يحتاجون إلى العناية المركزة".

ودعا "مزيدا من الدول للمبادرة إلى استقبال مرضى من غزة"، وحثّ على "استئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مشيرا إلى أن "هناك أشخاصا يعتمد بقاؤهم على قيد الحياة على ذلك".

وقبل أسابيع، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 من سكان غزة، لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل.

لكن مسؤولا في منظمة أطباء بلا حدود، صرّح في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسميا، وأن العدد الفعليّ للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.

وحتى الآن، استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من غزة، لكن عددا قليلا من الدول، من بينها مصر والإمارات، استقبلت أعدادا كبيرة منهم، وفق منظمة أطباء بلا حدود.

وبعد أكثر من عامين من الحرب على غزة، دخلت هدنة هشّة حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بضغط من الولايات المتحدة، إلا أن عمليات الإجلاء الطبيّ، لا تزال تسير ببطء شديد.