اجتماع في ميامي يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

المباحثات تناولت ترتيبات ضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين في المرحلة المقبلة ومناقشة الخطوات المرتقبة بشأن "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار الدولية".

بحث مسؤولون من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، في اجتماع عقد بمدينة ميامي الأميركية، قضايا تتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في قطاع غزة، وتبادل وجهات النظر حول آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في تدوينة نشرها، السبت، على منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة، ومثّل تركيا فيه وزير الخارجية، هاكان فيدان.

وأوضح كتشالي أن المشاركين قيّموا خلال الاجتماع القضايا المرتبطة بتطبيق المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وناقشوا مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرًا إلى التأكيد على استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى، رغم تسجيل انتهاكات، وتراجع الاشتباكات إلى حد كبير.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا الترتيبات الخاصة بضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة الخطوات المرتقبة بشأن "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار الدولية" المنصوص عليهما في خطة السلام.

يُذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان أعلن، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، "خطة سلام" ووقف للحرب في غزة تتألف من 20 بندًا، تشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وأسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبرالماضي، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.