وقف إطلاق نار هش في غزة: شهيدان وإصابات السبت مع استمرار خروقات الاحتلال

بعد محادثات الوسطاء في ميامي، اتفقت واشنطن ومصر وتركيا وقطر على تواصل المشاورات خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

استشهد شخصان وأصيب آخرون بنيران الاحتلال مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ أقر بقتل فلسطينيين بادعاء عبورهما "الخط الأصفر" واقترابهما من القوات وتشكيلهما خطرا عليها شمالي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة السبت، بأن 6 شهداء و20 مصابا وجثامين 7 شهداء آخرين إلى مستشفيات القطاع في آخر 48 ساعة، لترتفع الحصيلة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 401 شهيد و1108 إصابات، بالإضافة إلى انتشال جثامين 641 شهيدا.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,925 شهيدا و171,185 إصابة، بعد إضافة 243 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من قبل لجنة الشهداء من يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2025 وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وذكر مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف "شددنا خلال مناقشات المرحلة الثانية على تمكين هيئة حاكمة في القطاع تحت سلطة موحدة من غزة لحماية المدنيين والأمن العام. أكد المجتمعون دعم إنشاء وتفعيل مجلس السلام في أقرب وقت كإدارة انتقالية".

وتابع أن "المشاركين في اجتماع ميامي دعوا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم وضبط النفس"، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.

