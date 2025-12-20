واشنطن وقطر ومصر وتركيا بعد محادثات ميامي: المشاورات ستتواصل لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ويتكوف: "شددنا خلال مناقشات المرحلة الثانية على تمكين هيئة حاكمة في القطاع تحت سلطة موحدة من غزة لحماية المدنيين والأمن العام. أكد المجتمعون دعم إنشاء وتفعيل مجلس السلام في أقرب وقت كإدارة انتقالية".

اتفقت واشنطن وقطر ومصر وتركيا التي تتوسط المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، على تواصل المشاورات خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت بعد محادثات جرت بين وزراء خارجية الدول المذكورة مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في ميامي، إنه "نؤكد على الالتزام الكامل بجميع بنود خطة ترامب للسلام في غزة، وندعو الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها".

ومن جانبه، قال ويتكوف السبت إنه "اجتمعنا مع ممثلين لقطر ومصر وتركيا في ميامي، لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة والاستعدادات للمرحلة الثانية".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى حققت تقدما بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات وإعادة جثث الرهائن والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية".

وأضاف ويتكوف "شددنا خلال مناقشات المرحلة الثانية على تمكين هيئة حاكمة في القطاع تحت سلطة موحدة من غزة لحماية المدنيين والأمن العام. أكد المجتمعون دعم إنشاء وتفعيل مجلس السلام في أقرب وقت كإدارة انتقالية".

وتابع أن "المشاركين في اجتماع ميامي دعوا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم وضبط النفس"، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.