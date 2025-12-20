وفد قيادي من حماس يبحث مع تركيا تهيئة الظروف للانتقال للمرحلة الثانية

ذكرت مصادر أمنية تركية أن قالن ناقش مع الحية، الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من "خطة السلام" في غزة.

التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، السبت، رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، في مدينة إسطنبول.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

تناول اللقاء مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل استكمال الاحتلال تنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد وفد حماس خلال اللقاء التزام المقاومة باستمرار وقف إطلاق النار، مستعرضا في الوقت نفسه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخروقات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أسفرت عن أكثر من 400 شهيد منذ بدء سريان الاتفاق، مشددا على ضرورة وقف هذه الخروقات المتواصلة.

كما استعرض الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا "الأولوية القصوى لإدخال الخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة بشكل عاجل لإنقاذ أبناء شعبنا من الموت بردا وغرقا في ظل تدمير البنية التحتية ومنازل المواطنين، والعمل على تكثيف الجهود مع الجهات الدولية والإقليمية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لكافة مناطق القطاع".

وبحث الجانبان الدور التركي والجهود المبذولة لتهيئة الظروف اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لمعالجة القضايا العالقة، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الوطنية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد حماس عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمهورية التركية في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، وحيا القيادة التركية على مواقفها الداعمة وجهودها الإغاثية المتواصلة؛ بحسب ما جاء في بيان لحركة حماس.

وفي السياق، ذكرت مصادر أمنية تركية أن قالن ناقش مع الحية، الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من "خطة السلام" في غزة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قالن التقى بوفد حماس وناقشا الخطوات اللازمة لمنع ما وصفوها بانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، أنهما بحثا أيضا الإجراءات اللازمة لحل القضايا العالقة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.