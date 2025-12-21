شهداء وجرحى في غزة وإسرائيل ترفض بدء المرحلة الثانية من الهدنة

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خانيونس إيقاف جميع العمليات الجراحية المجدولة والطارئة بسبب نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية، محذرا من احتمالية خروجه عن الخدمة بشكل كامل في حال استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والمعدات الطبية.

شهد قطاع غزة تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وانتشل الدفاع المدني مصابين ومفقودين عقب انهيار منزل في حي الشيخ رضوان، بينما أعلن عن 3 شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد شخصين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة.

وتواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن مفقودين وعالقين عقب انهيار منازل في مناطق مختلفة بالقطاع، في ظل إطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس وقصف مدفعي شرقي مدينة غزة، ضمن مسلسل مستمر لخرق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وعلى الصعيد السياسي، تماطل إسرائيل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة أسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش أنهى تقريبا عمليات التمشيط في منطقة انتشاره خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وأتم نزع السلاح في نحو 52% من مساحة القطاع الخاضعة لسيطرته.

إنسانيا، أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خانيونس إيقاف جميع العمليات الجراحية المجدولة والطارئة بسبب نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية، محذرا من احتمالية خروجه عن الخدمة بشكل كامل في حال استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والمعدات الطبية.

وفي إطار جهود المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، أعلنت الدول الوسيطة استمرار المشاورات خلال الأسابيع المقبلة للانتقال لهذه المرحلة، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار بيان مشترك إلى اجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا في ميامي لمراجعة الخطوات التالية، والتي تشمل وقف إطلاق النار، الإفراج عن الأسرى، نزع سلاح حماس، انسحاب إسرائيل من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط مع نشر قوة استقرار دولية.

