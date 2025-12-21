غزة: مصرع 18 شخصا بانهيار 46 مبنى منذ أكتوبر الماضي

الداخلية في قطاع غزة، حذّرت من اتساع نطاق هذه الكارثة التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 18 شخصا، مع "استمرار منع الإعمار، ورفض إسرائيل دخول البيوت المتنقلة للقطاع".

استشهد 18 شخصا، بانهيار 46 مبنى متضررا من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء استمرار كارثة انهيار المنازل المتضررة على رؤوس ساكنيها، والتي كان آخرها مساء السبت، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 18 شهيدا جراء انهيار 46 مبنى في محافظات القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي".

وليلة السبت- الأحد، انهار مبنى بشكل جزئي على ساكنيه، حيث تم إنقاذ 5 أشخاص في حينه، وفقدان 4 حتى صباح الأحد، قبيل انتشال جثمان طفلتين، من تحت الأنقاض.

وحذّرت الوزارة في بيانها من اتساع نطاق هذه الكارثة مع استمرار منع الإعمار ورفض إسرائيل إدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات"، ووسط دخول فصل الشتاء ما يزيد من احتمالية انهيار المباني المتضررة.

وناشدت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والعمل على إدخال مواد الإعمار والمنازل المؤقتة لإيواء النازحين المشردين بشكل آمن.

وأشارت إلى أن أي مماطلة في هذا السياق من شأنها أن تفاقم "خطورة الواقع الإنساني وتعرض حياة مئات الآلاف لخطر الموت المباشر".

وشهد قطاع غزة مؤخرا حوادث انهيار لعدة منازل وبنايات سكنية متضررة سابقا من القصف الإسرائيلي، بفعل تأثير الأمطار والرياح الشديدة، ما أدى لمصرع وإصابة عدد من الفلسطينيين، وفق مصادر حكومية.

ويلجأ الأهالي مضطرين إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار، متنصلة من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف النار.

وأنهى الاتفاق الحرب التي بدأتها إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، واستمرت لعامين، وخلّفت نحو 71 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة، بنحو 70 مليار دولار.