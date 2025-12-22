رغم استمرار الإخفاء القسري: الكشف عن أماكن احتجاز عدد من معتقلي غزة

ضمت القائمة أسماء معتقلين محتجزين في عدة سجون ومعسكرات، من بينها سجون النقب، نفحة، عسقلان، نيتسان–الرملة، ومعسكر سديه تيمان، إضافة إلى معتقلين ممنوعين من الزيارة.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، الإثنين، إرفاق قائمة بأسماء معتقلين من قطاع غزة، وردت إليهم معلومات رسمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أماكن احتجازهم.

وأكد البيان أن عددا كبيرا من معتقلي غزة لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

وضمت القائمة أسماء معتقلين محتجزين في عدة سجون ومعسكرات، من بينها سجون النقب، نفحة، عسقلان، نيتسان–الرملة، ومعسكر سديه تيمان، إضافة إلى معتقلين ممنوعين من الزيارة، وهم:

سليمان بركه (سجن النقب)، محمد كحلوت (سجن النقب)، جهاد يوسف غندور (سديه تيمان)، عبد الحميد عبد الحافظ فرا (سديه تيمان)، حسام عبدالله العبسي (سديه تيمان)، خالد محمد مبحوح (سجن النقب)، مصطفى عصمت غرباوي (سجن النقب)، باسل محمود الرنتيسي (سجن نفحة)، محمد ربحي شباب (سجن نفحة)، جمال جمال موسى شباب (سجن النقب)، فايز محمد زعانين (سجن نفحة)، حازم أحمد طليب (سجن نفحة)، محمود ناجح سحار (سجن نفحة)، رمزي حاتم محمد أبو عودة (سجن النقب)، عز حيدر أبو دحروج (سجن النقب)، هاشم محمد عسلي (تسلمون)، معتصم جمال محمد عواودة (سجن النقب)، أحمد أسعد موسى أبو دان (سجن النقب)، حسام عبد الكريم عبد الله أبو سلطان (سجن النقب)، ياسر محمد أحمد الصليبي (سجن النقب)، عبد الرحمن فياض (سجن النقب)، عاهد نمر حسن نمر (سجن النقب)، محمد بسام إسماعيل القدرة (سجن نيتسان–الرملة)، محمد عبد الله عوض عيشان (سجن نفحة)، ناصر علي عبد الله لبد (سجن النقب)، محمود سامي محمود أحمد (سجن نفحة)، إسماعيل محمد إسماعيل فرحات (سديه تيمان)، عدي حسن خليل النجار (ممنوع من الزيارة)، علي حسن خليل النجار (ممنوع من الزيارة)، يحيى أبو شريعة (سجن النقب)، محمد بدران (سجن النقب)، صلاح أبو لبن (سجن نفحة)، محمود كريب (سجن عسقلان)، محمد قواسمة (سجن النقب)، شادي أبو مصطفى (سجن النقب)، بيان الشيشي (سجن النقب)، يوسف محمد شقفة (سديه تيمان)، حمزة حسني أوب عرة (سديه تيمان).

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استمرار احتجاز معتقلي غزة دون الكشف عن مصير عدد كبير منهم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، مطالبين بالضغط لكشف مصير جميع المفقودين وضمان حقوق الأسرى.

تصعيد خطير واعتداءات متكررة بحق الأسيرات في سجن الدامون

أفاد مكتب إعلام الأسرى بتعرض الأسيرات في سجن “الدامون” لتصعيد خطير ومتواصل، تمثل في اقتحامات عنيفة للأقسام، ونزع الحجاب، والاعتداء عليهن بالضرب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الإنسانية.

وأوضح المكتب أن قوات السجن أخرجت الأسيرات قسرا إلى الساحة وأجلستهن على الأرض، قبل نزع الحجاب عنهن والاعتداء عليهن بالضرب، إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية لترهيبهن.

وأشار إلى أن عددا من الأسيرات أصبن جراء هذه الاعتداءات، التي نُفذت أربع مرات متتالية خلال شهر ديسمبر الجاري، ما يثير مخاوف جدية على سلامتهن الجسدية والنفسية.