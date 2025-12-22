تواصل الخروقات الإسرائيلية: شهيدان شرقي مدينة غزة وارتفاع ضحايا انهيار المباني

تأتي هذه الهجمات في وقت تستمر فيه المعاناة الإنسانية في غزة المحاصر، مع نقص حاد في المستلزمات الأساسية ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة على ساكنيها.

استشهد شخصان، الإثنين، بنيران الاحتلال شرقي مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، منهم 4 شهداء جدد و8 شهداء تم انتشالهم من مواقع مختلفة، إلى جانب تسجيل 7 إصابات جديدة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين أول/أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 405، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,115، وعدد حالات الانتشال إلى 649. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتصل إلى 70,937 شهيدا و171,192 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وما يرافقه من معاناة إنسانية واسعة بين السكان المدنيين في القطاع، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

كما سجلت الوزارة وفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، ليصل إجمالي ضحايا انهيار المباني بسبب المنخفض الجوي إلى 15 حالة، ما يعكس استمرار تداعيات الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وواصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته المدفعية والجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخترقًا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تستمرّ المعاناة الإنسانية في غزة المحاصر، مع نقص حاد في المستلزمات الأساسية ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة على ساكنيها.

