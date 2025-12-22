غزة: أهال تحت القصف الإسرائيلي بلا مأوى يخشون تهجيرا جديدا شرق "الخطّ الأصفر"

تقول قديح المقيمة مع أطفالها في خيمة إلى جوار منزلها المدمر: "لا ننام طوال الليل بسبب الخوف لتواصل القصف في المنطقة الشرقية"، مضيفة أنّ أطفالها يسألونها "لماذا لا ننزح من المنطقة أصوات الانفجارات لا تتوقف، إلى أين سنذهب؟".

في بلدة بني سهيلة بجنوب قطاع غزة، لا تجد أم أحمد قديح جوابا لأطفالها الذين يرتجفون خوفا مع كل غارة إسرائيلية، ويسألونها لماذا لا يغادرون للنجاة نحو غرب خانيونس، حيث تتركز حركة النزوح.

وخلال الأسبوع الأخير، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على المناطق الشرقية من خانيونس، أي تلك الواقعة شرق الخط الأصفر، حيث يعيش عشرات آلاف الأهالي في خيام أو منازل تضررت جّراء الحرب الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

تقول قديح (40 عاما)، المقيمة مع أطفالها في خيمة إلى جوار منزلها المدمر: "لا ننام طوال الليل بسبب الخوف لتواصل القصف في المنطقة الشرقية"، مضيفة أنّ أطفالها يسألونها "لماذا لا ننزح من المنطقة أصوات الانفجارات لا تتوقف، إلى أين سنذهب؟ وأنا لا أملك جوابا، لأنه فعليا لا يوجد بديل حقيقي".

وتتابع أن "منطقة المواصي (غرب خانيونس) ممتلئة بالكامل بالخيام"، مشيرة إلى أن البقاء قرب المنزل المدمر "أهون علينا من المجهول".

وفي شمال شرق خانيونس، يقول عبد الحميد الفرا (70 عاما) إن عائلته تقيم على أنقاض منزلها المدمر جزئيا، مؤكدا أن "بقاءنا هنا (...) ليس لأننا بأمان، بل لأننا لا نجد مكانا آخر"، قبل أن يضيف بنبرة من التحدي: "لن نخرج من هنا (...) هذه أرضنا مهما اشتد القصف سنبقى، والتهجير لن يكون حلّا لنا بل مأساة جديدة".

(Getty Images)

وبحسب الفرا، لم تعد المواصي قادرة على استيعاب مزيد من النازحين، فيما يرى أن استمرار نسف المنازل في المناطق الشرقية يهدف إلى "إفراغ المنطقة بالكامل من شرق ’الخط الأصفر’".

والخط الأصفر الخاضع لسيطرة إسرائيل، هو خط ترسيم بموجب هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، دخلت حيّز التنفيذ منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما خرقتها إسرائيل مئات المرّات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير الخط الأصفر بأنه "الحدود الجديدة" مع إسرائيل.

"لا خيام ولا طعام ولا دواء"

ومنذ اندلاع الحرب، استشهد أكثر من 70 ألف شخص في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع، فيما نزح معظم سكانه البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة، وكثيرون منهم مرات عدة.

وبحسب الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، فإن بعض السكان يغادرون منازلهم بسبب القصف، لكن الأعداد تبقى محدودة، ذلك أن "لا خيارات أمام المواطنين، كثيرون يفضلون البقاء رغم مخاطر الموت، بسبب القصف (...)، ولا يوجد مكان آمن في القطاع".

(Getty Images)

ويشير بصل إلى أن الجيش الإسرائيلي "كثّف في الأسابيع الأخيرة القصف الجوي والمدفعي يوميا على خانيونس ومناطق أخرى في القطاع، لترحيل الناس، لتبقى المناطق الشرقية خالية أمام الاحتلال".

ويؤكّد رئيس بلدية خانيونس، علاء البطة، القصف الإسرائيلي أن "خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنّه يهدف إلى "تهجير الناس من مناطقهم"، وطالب بتدخل عاجل لوقف تلك الخروقات، إذ إن "مئات آلاف النازحين يفتقرون لأبسط مقوّمات الحياة؛ لا خيام ولا طعام ولا دواء".

"أطفالي يرتجفون من الخوف ومن البرد"

وفي بلدة خزاعة، يقول محمود بركة (45 عاما) إن القصف المدفعي "لا يتوقف" في المناطق الشرقية، وإن أصوات الانفجارات "قريبة جدا".

ويلفت بركة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفّذ عمليات نسف يومية للمنازل، "وكأننا في ساحة حرب. هدف الاحتلال إخافتنا".

(Getty Images)

ويضيف: "لا ننام طوال الليل. أطفالي لا يزالون يرتجفون من الخوف، وكذلك من البرد، نحن نعيش مأساة حقيقية، لكن فعليا لا يوجد خيار ولا بديل أمامنا إلا البقاء هنا".

ويأمل بركة بانتهاء هذا الوضع مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مؤكدا: "نحاول استرجاع حياتنا بالتدريج، فنحن تعبنا جدا".

وتؤخّر إسرائيل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية، وتولي سلطة موقتة إدارة القطاع بدلا من حكومة حركة حماس، بالإضافة إلى نشر "قوة استقرار دولية".