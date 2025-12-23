إسرائيل تواصل خرق الهدنة بغزة: 406 شهداء و1118 إصابة منذ توقف الحرب

تأتي هذه التطورات في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تعنت إسرائيلي وعرقلة للمساعي الرامية إلى المضي قدما في الاتفاق.

ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى 406 شهداء و1118 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 653 شهيدا، بينما الحصيلة التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,942 شهيدا و171,195 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة وفاة، بعد تسجيل وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ75 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، مرتكبا الثلاثاء أكثر من 10 انتهاكات جديدة شملت إطلاق نار وقصفا مدفعيا وجويا، إلى جانب عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين.

ومن جهته، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من استخدام الاحتلال فصل الشتاء كأداة إضافية لإهلاك سكان قطاع غزة، مطالبا بالضغط العاجل لإدخال المساكن المؤقتة ولوازم الإيواء دون تأخير.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تعنت إسرائيلي وعرقلة للمساعي الرامية إلى المضي قدما في الاتفاق.

