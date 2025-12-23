جمعية طبية في غزة: نقص الأدوية ومنع السفر ينذران بمضاعفات خطيرة للمرضى

حذّرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من مضاعفات صحية تهدد مرضى غزة المزمنين، في ظل انعدام الأدوية ومنع إسرائيل سفرهم للعلاج، مؤكدة وفاة مئات المرضى نتيجة الحصار والقيود المستمرة.

حذّرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى المزمنين في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الأدوية ومنع إسرائيل سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقال مدير الجمعية، محمد أبو عفش، في بيان، إن استمرار هذه الأوضاع يهدد حياة آلاف المرضى، مشيرًا إلى أن نحو 1200 مريض فلسطيني توفوا نتيجة عدم توفر العلاج في غزة ومنعهم من السفر لاستكماله، دون تحديد الفترة الزمنية لهذه الوفيات.

وأكد أبو عفش أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على المرضى في قطاع غزة يفاقم معاناتهم، ويعرّضهم لمضاعفات صحية خطيرة كان بالإمكان تجنّبها لو توفرت لهم الرعاية المناسبة.

وفي السياق ذاته، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الجمعة، إن 1092 مريضًا في قطاع غزة توفوا أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي، وذلك في الفترة بين تموز/ يوليو 2024 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

ورغم انتهاء حرب الإبادة، لا تزال عملية الإجلاء الطبي من غزة تسير بوتيرة بطيئة، في ظل استمرار إسرائيل في فرض قيود مشددة على خروج المرضى من القطاع.

في السياق، أوضح أبو عفش أن 99% من العمليات الجراحية المتخصصة في جراحة العظام توقفت بشكل كامل، بسبب انعدام المستلزمات الطبية اللازمة، محذرًا من مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة المرضى والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذّرت، يوم الأحد، من تدهور خطير في الأرصدة الدوائية في مستشفيات القطاع، مشيرة إلى وصول العجز إلى 52% في الأدوية، و71% في المستهلكات الطبية.

وأوضحت الوزارة أن إسرائيل تواصل تقليص دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع إلى ما دون 30% من الاحتياج الشهري، في تنصّل واضح من التزاماتها التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وخلّفت نحو 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.