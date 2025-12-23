1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي

حذر مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، من أن نحو 320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية والإنسانية، ونقص الغذاء والمساعدات الأساسية.

حذرت منظمة الأمن الغذائي المتكامل من أن نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية والصراعات المستمرة في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدا كبيرا على حياة السكان، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني والإجراءات الطارئة لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية للمتضررين.

وأشار إلى الحاجة الملحة لتوفير دعم غذائي وطبي عاجل للأطفال لحماية صحتهم وحياتهم، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتخفيف المعاناة في القطاع.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال مزرية، مع استمرار العائلات في مواجهة معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدمار الواسع النطاق.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن نحو 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يعكس حاجة عاجلة لتدخلات إنسانية عاجلة لتوفير الغذاء والدعم الأساسي للسكان.

بدورها، حذرت منظمة إنقاذ الطفل من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، رغم توقف الحرب، مؤكدة الحاجة الملحة لتوفير الدعم للسكان.

وشددت المنظمة على ضرورة فتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك المنازل المتنقلة وملابس الشتاء، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال في ظل البرد القارس.

إلى ذلك، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يحول الشتاء إلى وسيلة قتل لسكان غزة، عبر الحصار ومنع إدخال المساكن المؤقتة.

وأشار المرصد إلى خطر وشيك بانهيار مئات المنازل المتضررة مع اشتداد الأحوال الجوية، مما يضطر المدنيين للاختيار بين منازل مهددة بالانهيار أو خيام لا توفر حماية من البرد والمطر.

وأكد المرصد أن سياسة "منع الإيواء" جزء من نهج منهجي للتهجير القسري وتجريد السكان من حق السكن الآمن، داعيا المجتمع الدولي والمقرر الأممي للسكن اللائق إلى الضغط على الاحتلال ورفع الحظر فورا، محذرا من أن استمرار المنع في الشتاء يرقى إلى القتل العمد.