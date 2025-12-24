خرق التهدئة: غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على رفح وخانيونس والبريج

تزامن ذلك مع تجدد هطول الأمطار، ما أدى إلى غرق خيام النازحين المتهالكة، في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها الفلسطينيون نتيجة تدمير واسع للبنية المدنية وغياب المأوى بعد عامين من الحرب.

يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ76 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، مرتكبا خلال الساعات الأخيرة 13 انتهاكا جديدا، شملت إطلاق نار وقصفا مدفعيا وجويا، إضافة إلى نسف منازل المواطنين.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات وغارات نفذتها الطائرات المقاتلة استهدفت مناطق على امتداد الخط الأصفر في قطاع غزة.

كما أطلق نار باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، فيما تعرضت المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي.

وفي السياق ذاته، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارتين على مدينة رفح، بينما جددت المدفعية قصفها لمناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، في إطار استمرار التصعيد العسكري.

وتزامن ذلك مع تجدد هطول الأمطار، ما أدى إلى غرق خيام النازحين المتهالكة، في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها الفلسطينيون نتيجة تدمير واسع للبنية المدنية وغياب المأوى بعد عامين من الحرب.

سياسيا، لا يزال الغموض يلف مسار اتفاق وقف إطلاق النار، مع تعثر الانتقال إلى مرحلته الثانية، واستمرار الخلافات حول نشر قوة دولية في القطاع، إضافة إلى قضايا بارزة تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وتشكيل إدارة جديدة في غزة.

وعلى الصعيد القانوني، قدمت بلجيكا طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت بلجيكا أن تدخلها يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما دعت المحكمة الطرفين إلى تقديم ملاحظات مكتوبة حول هذا التدخل وفقا لنظامها الداخلي.