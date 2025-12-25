شهيد وجرحى شمال غزة وعمليات نسف في خانيونس

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الوسطاء للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، باستشهاد شخص وإصابة آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في تل الذهب بمدينة بيت لاهيا، كما أصيب عدد من المدنيين جراء استهداف مخيم إيواء حلاوة شرقي جباليا، وتم نقل المصابين للمستشفيات المحلية لتلقي العلاج.

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، مرتكبا منذ فجر الخميس 21 انتهاكا جديدا للاتفاقية الموقعة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في شرم الشيخ، بوساطة عربية وأميركية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المناطق الشرقية من مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، تزامنا مع قصف مماثل طال شرق مخيم المغازي. كما أطلقت مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" نيرانها باتجاه مدينة رفح جنوبي القطاع.

وجددت الآليات العسكرية إطلاق النار في محيط محور موراغ جنوبي مدينة خانيونس، فيما شهدت المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة حركة مكثفة لآليات الجيش، رافقها إطلاق نار كثيف وعمليات نسف واسعة داخل مناطق الانتشار شرقي خان يونس، عقب قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وفي رفح، أطلقت الآليات العسكرية النار جنوب غربي المدينة، بينما شن الطيران الحربي غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة منها. كما نفذ الطيران الإسرائيلي أحزمة نارية وغارات جوية مكثفة استهدفت مدينتي رفح وخانيونس، إلى جانب قصف مناطق مختلفة في مدينتي غزة وخانيونس.

وشن الطيران الإسرائيلي غارتين على شرقي مدينة غزة، إضافة إلى غارة على مدينة دير البلح، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران الحربي في أجواء المدينة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، عقد اجتماعا في القاهرة مع مسؤولين مصريين وقطريين، بحث خلاله الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب ملف إعادة جثمان آخر أسير إسرائيلي في القطاع.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد تبدأ مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، في ضوء لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أبلغ الوسطاء بهذه التقديرات.