غزة: مستشفى العودة يعود للعمل كالمعتاد بعد توقف معظم خدماته

أعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، عودته للعمل كالمعتاد بعد وصول كمية محدودة من الوقود عبر منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك بعدما كان قد أعلن تعليق معظم خدماته "مؤقتا" بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط مثل قسم الطوارئ.

وقال مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تدير المستشفى، أحمد مهنا، في وقت سابق الجمعة إنّ "معظم الخدمات معلقة مؤقتا بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات".

وأضاف "يتواصل تقديم الخدمات الحيوية فقط أي أقسام الطوارئ والولادة والأطفال"، مشيرا إلى أنّ إدارة المستشفى اضطرت لاستئجار مولد كهربائي لضمان تقديم حد أدنى من الخدمات.

وأوضح أنّ المستشفى يستهلك عادة يوميا ما بين ألف إلى 1200 لتر من الديزل، إلا أنّ المخزون الحالي لا يتجاوز 800 فقط، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.

وحذّر من أن "استمرار أزمة الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة المستشفى على تقديم خدماتها الأساسية".

بعد عدة أيام من الألم، قررت ختام عيادة (30 عاما) أخيرا الذهاب إلى مستشفى العودة.

وقالت المرأة النازحة في النصيرات، إن العاملين في المستشفى أعلموها بعدم وجود كهرباء لإجراء الأشعة السينية وأنهم لا يستطيعون الاعتناء بها.

وأوضحت أنهم أعطوها مسكنا للألم وقالوا لها إنه إذا لم تتحسن حالتها، فيجب أن تذهب إلى مستشفى آخر.

وفي مساء ذلك اليوم اشتد بها الألم، فذهبت إلى مركز طبي آخر حيث تم تشخيص إصابتها بحصى المرارة.

وأبدت المرأة حسرتها لغياب أبسط الخدمات الطبية في القطاع المنكوب.

ولا يزال القطاع يواجه أزمة إنسانية حادة رغم الهدنة السارية منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

ومع أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ على دخول 600 شاحنة يوميا، إلا أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاملة مساعدات إنسانية يراوح بين 100 إلى 300 فقط؛ وفق منظمات إنسانية والأمم المتحدة.