خروقات مستمرّة بالقطاع: نسف منازل في مدينة غزة وقصف على رفح وخانيونس

أفادت مصادر محلية بأن الهجمات طالت المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث عمد الجيش الإسرائيلي إلى نسف منازل وبنايات، وكذلك المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات جوية وقصفا مدفعيا على قطاع غزة، ضمن المناطق التي يواصل احتلالها.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجمات طالت المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث عمد الجيش الإسرائيلي إلى نسف منازل وبنايات، وكذلك المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعي، وسط دوي انفجارات وإطلاق نار متقطع من الآليات الإسرائيلية. وفي حيَّي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، شن الجيش الإسرائيلي غارات، وسمعت أصوات انفجارات، وشوهدت أعمدة دخان.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شماليّ غزة، مواصلا احتلال نحو 60% من مساحة القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حماس" منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وارتكبت نحو 875 خرقا، وقتلت أكثر من 411 شخصا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فيما خلّفت الحرب التي استمرت لعامين، نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

تغطية خاصّة ومتواصلة: