مصر: نتنياهو يعرقل ثاني مراحل اتفاق غزة ويحاول إشعال المنطقة

أكّدت مصر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى لعرقلة تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واتّهمته بمحاولته إشعال المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، ضياء رشوان، لقناة "القاهرة الإخبارية" في وقت متأخّر من مساء الخميس.

وقال رشوان إن "نتنياهو يسعى بكل السبل لتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر تحويل بوصلة الاهتمام الأميركي إلى ملفات إقليمية أخرى، وفي مقدمتها إيران وسورية ولبنان".

وأضاف أن "نتنياهو يحاول إشعال المنطقة بعيدًا عن غزة، مستفيدًا من توتر العلاقات الأميركية الإيرانية، على أمل دفع واشنطن إلى مواجهة مع طهران، بما قد يعيد إشعال غزة، ويُفشل المرحلة الثانية من الاتفاق".

وأكد رئيس الهيئة أن نتنياهو "يناور لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، مضيفا: "هناك فيتو أميركي واضح على عدم تجدد الاشتباكات في غزة"، وفق القناة.

وقال رشوان إن "جميع الشواهد تؤكد أن الإدارة الأميركية حسمت موقفها من بدء المرحلة الثانية مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل".

ورأى أن "استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنتنياهو في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، يرجّح أن يكون إشارة الانطلاق الفعلية للمرحلة الثانية من دون لبس".

وعَدّ رشوان أن "ترامب رجل عمليّ، ويريد استكمال ما يراه حلًا تاريخيًا، وأن الوثيقة الوحيدة التي حملت اسمه في السياسة الخارجية خلال العام، كانت خطة وقف إطلاق النار في غزة، ما يعكس مركزية الملف لديه".