غزة: غارات للاحتلال وقصف يتواصل والمنخفض الجوي يفاقم المعاناة

يواصل الجيش الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، غاراته الجوية وقصفه المدفعي مستهدفًا أنحاء مختلفة بعموم قطاع غزة، تركزت، حتى الآن، في شرقي مدينة غزة بالشمال، وفي مدينة رفح جنوبًا، وكذلك ضمن المناطق التي ما زال يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تزداد حدة في ظل المنخفضات الجوية التي تضرب المنطقة، وما يرافقها من غمر مياه الأمطار الخيام المهترئة والأغطية المتهالكة.

من جهة أخرى، جددت منظمات دولية التحذير من انهيار وشيك للمنظومة الصحية نتيجة القيود التي لا تزال تفرضها إسرائيل على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، ما يفاقم معاناة الأهالي، ويقوّض قدرة المستشفيات على العمل.

سياسيًا، وبحسب تقارير إسرائيلية، الجمعة، يسود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ترتيب خطوات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بخصوص البدء بعملية إعادة الإعمار أو الشروع أولًا في نزع السلاح.

وتسعى الإدارة الأميركية، بحسب ما تنقله تقارير ذات صلة، إلى الانتقال للمرحلة الثانية قريبًا وتحديدًا في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. وتلفت التقارير، في السياق، إلى أن محادثات جرت مؤخرًا بين الدول الوسيطة قطر ومصر وتركيا وواشنطن في ميامي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.

