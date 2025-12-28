غزة: غارات إسرائيلية وأزمة إنسانية متفاقمة مع تدمير خيام النازحين

تشهد غزة أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد، مع تدهور الخدمات الأساسية وقيود إسرائيلية مستمرة على إدخال الوقود والمياه ومواد إعادة الإعمار، ما يفاقم الأزمة خاصة في شمال القطاع الذي وصفته البلديات بأنه منطقة منكوبة.

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال تكثيف القصف المدفعي وتدمير المنازل، إضافة إلى شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في القطاع.

وتعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة أخرى في محيط المقبرة الشرقية لمخيم البريج وسط غزة، في إطار تصعيد مستمر يطال مناطق متعددة.

وتتصاعد التطورات السياسية والإنسانية في ظل استمرار الخروقات، وسط مساع إقليمية ودولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فيما تؤكد مصر تمسكها بوحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي ترتيبات قد تكرس التقسيم أو تفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناتجة عن منخفض جوي بضرب القطاع في غرق عدد من خيام النازحين وتطاير أخرى، ما أجبر العائلات، بينها أطفال، على البقاء في العراء وسط طقس بارد، في وقت باءت فيه محاولات تثبيت الخيام بالفشل.

على الصعيد السياسي، تتعقد المرحلة التالية لوقف إطلاق النار، مع بروز خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول أولويات المرحلة المقبلة في غزة، بين إعادة الإعمار ونزع السلاح، وهو الملف الذي سيكون محور لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في زيارته السادسة إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.