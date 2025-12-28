نقابة الصحافيين الفلسطينيين تطالب بتحقيق دولي: إسرائيل قتلت 706 من عائلات صحافيي غزة

طالبت النقابة بـ"فتح تحقيق دولي مستقل وتحرك عاجل من كل الجهات الحقوقية والنقابية محليا وعربيا ودوليا في الجرائم الإسرائيلية، وتوفير حماية دولية للصحافيين الفلسطينيين وعائلاتهم وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القانونية الدولية".

قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، السبت، إن إسرائيل قتلت 706 فلسطينيين من عائلات صحافيي قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضافت في تقرير صادر عن لجنة الحريات في النقابة، أن استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي لم يقتصر على القتل المباشر أو الإصابة أو الاعتقال أو المنع من التغطية.

وأكملت النقابة "بل تطوّر ليأخذ بعدًا أكثر خطورة ووحشية تمثل في استهداف عائلات الصحافيين وأقاربهم، في محاولة واضحة لتحويل العمل الصحفي إلى عبء وجودي يدفع ثمنه الأبناء والزوجات والآباء والأمهات".

وأوضحت أن استهداف عائلات الصحافيين "بات نمطًا ممنهجًا ومتكررًا خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 راح ضحيته نحو 706 من (أفراد) عائلات الصحافيين في قطاع غزة".

وتابعت أن "كل المؤشرات تثبت أن الاستهداف ليس حوادث عرضية ناتجة عن ظروف الحرب".

وأشارت النقابة، إلى أن "عدد الشهداء من عائلات الصحافيين الفلسطينيين بلغ 436 شهيدًا عام 2023، و203 شهداء عام 2024، و67 شهيدًا عام 2025".

وقالت إن "الوقائع الموثقة تبين أن الاستهداف اتخذ أشكالًا متعددة، أبرزها: قصف منازل الصحافيين بشكل مباشر، استهداف أماكن النزوح، تكرار القصف لمناطق معروفة بسكن الصحافيين وعائلاتهم".

ولفتت نقابة الصحافيين إلى ما سمته "تحولًا نوعيًا في سلوك الاحتلال، ضمن ثلاثة مستويات: من الاستهداف الفردي إلى الجماعي، تحويل الصحافة إلى خطر على الحياة الخاصة، تجفيف البيئة الحاضنة للإعلام".

وطالبت بـ"فتح تحقيق دولي مستقل وتحرك عاجل من كل الجهات الحقوقية والنقابية محليا وعربيا ودوليا في الجرائم الإسرائيلية، وتوفير حماية دولية للصحافيين الفلسطينيين وعائلاتهم وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القانونية الدولية".

ووفق معطيات النقابة على موقعها الإلكتروني، قتلت إسرائيل خلال حرب الإبادة 256 صحافيا، واعتقلت 49 آخرين وأصابت 535 ودمرت 150 مؤسسة إعلامية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.