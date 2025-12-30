الخروقات الإسرائيلية تتواصل في غزة وترامب يؤكد قرب بدء إعادة الإعمار

شهدت آخر 24 ساعة استمرار الغارات الجوية شمال ووسط غزة، مع إطلاق مدفعي ونيران من الآليات العسكرية، في ظل تكثيف التطورات السياسية والميدانية والإنسانية، وسط جهود إقليمية ودولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتكاب خروقات يومية لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وبرية وبحرية، نسف منازل وممتلكات مدنية، وإطلاق نار على النازحين.

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لمخيم المغازي للاجئين وسط القطاع، بالإضافة إلى مناطق شمالي وشرقي غزة، كما قصفت جنوب شرق مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وشرقي خانيونس جنوبه.

ورافق ذلك قصف مدفعي من الآليات الإسرائيلية على مدينة رفح، شمالها وجنوبها، إضافة إلى إطلاق نار باتجاه منازل الفلسطينيين شمال رفح.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إعمار غزة سيبدأ قريبًا، واصفًا القطاع بأنه "مكان صعب" نتيجة الدمار الكبير.

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في منتجع مارآلاغو بفلوريدا، حيث أكد ترامب أنه سيناقش مشاركة قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية المقترحة في غزة.

وكرر ترامب ضرورة نزع سلاح حركة حماس لضمان دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدا أنه سيتم بدء إعادة الإعمار بسرعة رغم الصعوبات، قائلا: "بدأنا بالفعل بعض الإجراءات، ونتطلع لإعادة إعمار غزة سريعا جدا".