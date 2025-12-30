10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

دعا وزراء خارجية الدول المذكورة، إسرائيل إلى السماح للمنظمات بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع.

أعرب وزراء خارجية عشر دول الثلاثاء عن "قلقهم البالغ" إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، واصفين الوضع بأنه "كارثي".

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إنه "مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفا مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".

وأضاف البيان "لا يزال 1,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة".

ودعا وزراء خارجية الدول المذكورة، إسرائيل إلى السماح للمنظمات بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع.

كما طالبوها برفع "بالقيود غير المعقولة" المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وبفتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واتفقت إسرائيل وحركة حماس على وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد عامين من حرب الإبادة في غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفاد مرصد عالمي للجوع في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2025، بأن غزة لم تعد تعاني من المجاعة بعد تحسن وصول المساعدات الغذائية الإنسانية والتجارية إليها عقب وقف إطلاق النار.

لكن منظمات إنسانية تقول إن هناك حاجة ماسة إلى توصيل مساعدات أكثر بكثير إلى القطاع الصغير المكتظ بالسكان، وإن إسرائيل تمنع دخول المواد الضرورية.

وتدعي إسرائيل أن كميات الغذاء التي تصل إلى غزة تفوق احتياجاتها، وأن المشكلة تكمن في التوزيع داخل القطاع.