إسرائيل تبلغ عشرات المنظمات الدولية بإغلاق مكاتبها بالضفة وغزة

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل عشرات المنظمات الإنسانية في غزة والضفة يشكل تهديدا مباشرا للحياة، ويترتب عليه تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

أبلغت السلطات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، عشرات المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في فلسطين بضرورة إغلاق مكاتبها ومنع مزاولة أنشطتها، في خطوة قد تؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الشبكة إن الاحتلال يحاول فرض منظومة جديدة تنتهك مبادئ العمل الإنساني، ويواصل منع دخول المساعدات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان ويعقد جهود الإغاثة والإنقاذ.

إسرائيل تسحب تصاريح عشرات المنظمات الإنسانية بزعم قضايا أمنية

أخطرت السلطات الإسرائيلية أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، بينها "أطباء بلا حدود"، بأن تصاريحها للعمل في الأراضي المحتلة ستلغى بدءا من مطلع كانون الثاني/يناير2026، بزعم عدم تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل هذه الحجج لمنع المنظمات من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، متهمة بعض موظفيها بالضلوع في "نشاط إرهابي".

كما ربطت سحب التصاريح بعدم استجابة المنظمات للمطلب المركزي بتقديم قوائم الموظفين لإجراء الفحص الأمني.