الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: تعليق عمل المنظمات في غزة سيمنع وصول مساعدات حيوية

قالت منظمات إن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير على توزيع المساعدات في غزة، مع تأكيد منظمات إنسانية أن كمية المساعدات التي تدخل غزة لا تزال غير كافية.

أهال من غزة في أحد مراكز توزيع الطعام (Gettyimages)

حذر الاتحاد الأوروبي الأربعاء بأن تهديد إسرائيل بمنع المنظمات الدولية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية حجة لحبيب على "إكس": "كان الاتحاد الأوروبي واضحا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات بصيغته الحالية"، بعدما أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها ستمنع المنظمات الدولية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء.

وكتبت لحبيب "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

وكان أمام المنظمات مهلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر للتسجيل بموجب الإطار الجديد الذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع "الجهات المعادية أو الداعمة للإرهاب" من العمل في الأراضي الفلسطينية وليس لعرقلة المساعدات.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء أن المنظمات التي "رفضت تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لاستبعاد أي صلة لهم بالإرهاب" قد تلقت إشعارا بإلغاء تراخيصها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مع إلزامها بوقف جميع أنشطتها بحلول الأول من آذار/مارس.

ولم تكشف إسرائيل عن عدد المنظمات التي تواجه الحظر، لكنها خصّت بالذكر منظمة "أطباء بلا حدود" بزعم عدم الامتثال للقواعد من خلال توظيفها شخصين قالت إنهما على صلة بفصائل فلسطينية.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر 14 طلبا من منظمات حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

في حين نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/أكتوبر على دخول 600 شاحنة يوميا، إلا أن عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع لا يزال يتراوح بين 100 إلى 300، وفق المنظمات والأمم المتحدة.