غزة: استشهاد أم وطفلها جراء احتراق خيمة وشهيدة طفلة بسبب البرد القارس

مع دخول العام الجديد، لا يزال سكان غزة يعانون آثار الحرب المأساوية، وسط استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف النار وفرض إجراءات تزيد من الأزمة الإنسانية، بما في ذلك منع عشرات المنظمات الإنسانية من العمل في القطاع المحاصر.

استشهدت أم وطفلها جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة، واستشهدت طفلة من مخيم النصيرات وسط القطاع جراء البرد القارس داخل الخيام، كما أصيب عدد من الأشخاص بنيران الاحتلال جراء استهدافات متفرقة في جنوب قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استهدفت آلياته العسكرية، عدة مناطق في القطاع، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الميدانية منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ومع دخول العام الجديد، لا يزال سكان غزة يواجهون تداعيات الحرب الكارثية، في ظل استمرار إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وفرض إجراءات تُفاقم الأزمة الإنسانية، من بينها عرقلة عمل منظمات إنسانية دولية ومنع وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول شهيدين وإصابة واحدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحة أن من بين الشهداء شهيدًا جديدًا وآخر جرى انتشاله من تحت الركام.

وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 416 شهيدًا، إضافة إلى 1,153 إصابة، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها خلال هذه الفترة 683 شهيدًا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 71,271 شهيدًا و171,233 إصابة بجروح متفاوتة، بينها حالات وُصفت بالخطيرة.

تغطية خاصة ومتواصلة: