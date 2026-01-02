غزة: شهداء وجرحى الجمعة مع تواصل الخروقات الإسرائيلية

شدّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بداية عام 2026 على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنهاء الإبادة ورفع الحصار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، مشيرا إلى أن عام 2025 مر على الفلسطينيين بغزة وسط "سياسات قتل ممنهج وتجويع قسري وتدمير واسع".

استشهد وأصيب عدد من الأشخاص الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بالقطاع، فيما تتفاقم معاناة النازحين في كلّ أنحاء غزة بفعل المنخفض الجويّ.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من خلال القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار من آلياته ونسف المنازل والمباني السكنية في أنحاء غزة.

وشدّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بداية عام 2026 على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنهاء الإبادة ورفع الحصار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، مشيرا إلى أن عام 2025 مر على الفلسطينيين بغزة وسط "سياسات قتل ممنهج وتجويع قسري وتدمير واسع"، طالت أكثر من 2.4 مليون نسمة، وأسفرت عن تدمير غير مسبوق للبنية التحتية وتسوية أحياء سكنية كاملة بالأرض، وتشريد أكثر من مليوني شخص قسرا.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من شماليّ غزة، مواصلا احتلال أكثر من 50% من مساحة القطاع.

تغطية خاصّة ومتواصلة: