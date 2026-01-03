غزة: 3 شهداء بينهم طفلتان وإصابات جراء الخروقات الإسرائيلية السبت

قالت مصادر محلية أن آليات الجيش أطلقت نيرانها صوب مناطق تجمع النازحين الفلسطينيين شمال غرب مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نيران من رافعات نصبها الجيش في مناطق تواجده بداخل المدينة التي يسيطر عليها بالكامل.

استشهدت طفلتان وشاب وأصيب عدد من الأشخاص السبت بنيران جيش الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة، مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من ضمنها القصف المدفعي والجوي ونسف المنازل في عدة مناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأحصت وزارة الصحة في غزة وصول 3 شهداء بينهم اثنان جديدان بينما انتشل جثمان الأخير، ووقوع 18 إصابة في آخر 48 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 418 شهيدا و1171 إصابة بالإضافة إلى انتشال جثامين 684 شهيدا منذ بدء وقف إطلاق النار.

وارتفعت حصيلة الضحايا التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، إلى 71,384 شهيدا و171,251 إصابة، بعد إضافة 110 شهداء ممن جرى اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء خلال الفترة من 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي حتى 2 كانون الثاني/ يناير؛ بحسب ما أعلنت وزارة الصحة ظهر السبت.

تغطية خاصة ومتواصلة: