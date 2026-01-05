تصعيد وقصف إسرائيلي متواصل في غزة: شهداء وجرحى باستهداف خيمة نازحين

ارتفعت حصيلة الضحايا التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 71,388 شهيدا ا و171,269 إصابة.

استشهد 4 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، بينهم أطفال من جراء قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، مع تواصل وتصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدين و5 إصابات إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 422 شهيدا و1189 إصابة بالإضافة إلى انتشال جثامين 684 شهيدا، بينما حصيلة الضحايا التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 71,388 شهيدا ا و171,269 إصابة.

وفي وقت سابق الإثنين، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء انهيار منزل مكون من خمسة طوابق في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، تعليق نداءات الاستجابة لإزالة الأخطار من المباني المتضررة بالقصف الإسرائيلي، نتيجة نقص الوقود وشح معدات الإنقاذ.

وذكر الدفاع المدني، في بيان أن طواقمه تمكنت منذ بدء اتفاق وقف النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من إزالة المخاطر عن نحو 3445 مبنى ومنزل سكني تشكل خطرا على حياة السكان والنازحين في مختلف مناطق القطاع. وأشار الجهاز إلى أن هناك نحو 1560 نداء استغاثة لا تزال معلقة لمباني متضررة تنتظر إزالة الخطر عنها، في ظل استمرار القيود على القدرة التشغيلية لفرق الدفاع المدني.

