إسرائيل تواصل خرق "الهدنة" بغزة: غارات وقصف مدفعي مستمر

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ 87 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار الهشة في قطاع غزة، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات عسكرية في عدة مناطق، لا سيما في غزة وخانيونس.

واستهدف القصف المدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار نحو المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة، وأطلقت الآليات العسكرية النار في مناطق الزوايدة والمواصي والعلم، بينما استهدفت مروحيات سلاح الجو المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين، وقصف الطيران شرقي مدينة دير البلح.

وتأتي هذه الخروقات في ظل الغموض المستمر حول موعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي، حيث رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعليمات بفتح المعبر، مع توسيع إشراف الجيش على حركة العبور من خلال نقاط تفتيش وكاميرات مراقبة.

وفي سياق قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أن بلاده لن ترسل أي وحدة للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك غزة.

وكان القصف الإسرائيلي، الإثنين، قد أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال في منطقة مواصي القرارة شمالي غرب خان يونس.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان العسكري على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 71,388، فيما بلغت الإصابات 171,269، منها إصابات خطيرة جدا ومتفاوتة.

وتشير الإحصائيات التراكمية إلى أن اتفاقية "الهدنة" التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 لم توقف بشكل فعلي الخروقات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة.

وأفادت وزارة الصحة بأنها وثقت منذ اتفاقية وقف إطلاق النار استشهاد 422 مواطنًا إلى جانب 1189 إصابة بجروح متفاوتة، بالإضافة لانتشال 684 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.