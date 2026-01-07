الحرب على غزة: غارات جوية وقصف مدفعي ونسف مبان بالقطاع

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخصوصا ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية من غزة.

واصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ88، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، مع شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية في عدة مناطق، لا سيما في مدن غزة وخانيونس ودير البلح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت مصادر محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف المناطق الشرقية في هذه المدن، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية وإطلاق نيران الآليات العسكرية، في حين لا تزال جهود الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار تراوح مكانها.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية حي التفاح شرقي مدينة غزة وعددا من المناطق الشرقية في خانيونس، دون تسجيل إصابات، فيما أطلقت دبابات وآليات نيران رشاشة في مناطق شرق غزة وخانيونس وجباليا. كما أطلقت زوارق حربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، دون ورود تقارير عن إصابات.

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير لمبان ومنشآت في مناطق انتشاره شمالي وجنوبي القطاع، خصوصًا في شرقي بلدة جباليا.

وعلى الرغم من التقارير الإسرائيلية عن قرب فتح معبر رفح، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن المعبر لن يُفتح إلا بعد إعادة جثمان المحتجز الإسرائيلي الأخير.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخصوصا ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية من غزة.