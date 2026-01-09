خروقات إسرائيلية في غزة: جيش الاحتلال يجدد قصفه الجوي والمدفعي على القطاع بعد يوم دامٍ

أعلن جيش الاحتلال مهاجمة مواقع شماليّ وجنوبيّ قطاع غزة، بادعاء الردّ على محاولة إطلاق فاشلة، زعم أن الحركة نفّذتها الخميس، فيما واصل غاراته وقصفه المدفعيّ في مناطق متفرّقة من القطاع.

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الجمعة، قصفه الجوي والمدفعي على مناطق بقطاع غزة، غداة يوم دام، استشهد خلاله 14 شخصا من أهالي القطاع، بينهم 5 أطفال، كما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة مواقع شماليّ وجنوبيّ قطاع غزة، بادعاء الردّ على محاولة إطلاق فاشلة، زعم أن الحركة نفّذتها الخميس.

واستهدفت الهجمات مدينة غزة شمالي القطاع، وشرقي مخيم البريج وسطه، والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبيّ غزة.

ففي حي التفاح شرقي مدينة غزة، شنّت مقاتلات إسرائيلية غارة تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة وإطلاق نار، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على أرض زراعية شرقي مخيم البريج في وسط القطاع.

كما شنت المقاتلات غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف، وسط دوي انفجارات متلاحقة وإطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حماس" منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وارتكبت نحو 969 خرقا، وقتلت أكثر من 425 شخصا، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، فيما خلّفت الحرب الإسرائيلية في غزة أكثر من 71 ألف شهيد، و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

تغطية خاصّة ومتواصلة: