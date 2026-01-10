غزة: خيام تغرق بالأمطار وشهداء بقصف للاحتلال ومنع وصول الإغاثة

تزداد حدة معاناة النازحين في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وسط تقارير محلية تفيد بتضرر مئات الخيام نتيجة الأمطار والرياح العاتية التي "اقتلعت خيام النازحين" في خانيونس، إلى جانب أضرار مماثلة في مناطق متفرقة.

عشرات الآلاف من الأهالي والنازحين يعيشون في خيام بدائية ومهترئة لا توفر أدنى حماية من البرد والأمطار، بينما يستمر الاحتلال في منع إدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) والخيام الإضافية، بالتزامن مع استمراره بتنفيذ عمليات قصف وغارات متفرقة أسفرت، وفق حصيلة غير نهائية، عن استشهاد 14 شخصًا، بينهم 5 أطفال، وطالت الهجمات الإسرائيلية، بالإضافة إلى مدينة غزة، شرق مخيم البريج وسطه، والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس.

سياسيًا، تستمر النقاشات بشأن المرحلة الثانية من الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، وسط توقعات بأن يعلن، هذا الشهر، وربما في الأسبوع المقبل، عن تشكيل ما يسمى "مجلس دونالد ترامب للسلام من أجل غزة"، ويُقدم المجلس على أنه جزء من حكومة انتقالية.

