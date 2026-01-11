"أونروا": غزة بحاجة لتوسيع المساعدات الإنسانية لا فرض قيود إضافية

مدير الاتصالات في "أونروا"، أكّد أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الوفيات، ونقص المساعدات، وتفاقم المعاناة.

مواطن فلسطيني يحمل رضيعه الذي استشهد في الحرب على غزة (Getty Images)

حذر مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوناثان فاولر من مخاطر القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة.

تغطية متواصلة على قناة "موقع عرب 48" في "تليغرام"

وقال فاولر إن قطاع غزة بحاجة حاليا لتوسيع المساعدات الإنسانية، لا فرض قيود إضافية.

وأشار إلى أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الوفيات، ونقص المساعدات، وتفاقم المعاناة.

وذكر أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في القطاع، خاصة مع مواجهة السكان للعواصف الشتوية، وانتشار الأمراض التنفسية نتيجة البرد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" نقلا عنه.

وأكد أن الأطفال هم الأكثر تضررا في القطاع، وأن غزة تشهد أعلى معدلات فقدان الأطراف وسط الأطفال حول العالم.

ولفت إلى أن أونروا تواصل تقديم الدعم التعليمي والنفسي منذ أكتوبر 2023، لكن هذا الدعم لا يعالج الأضرار الطويلة الأمد.

وعن قيود تسجيل المنظمات، أشار فاولر إلى أنها تزيد تعقيد العمليات الإنسانية، وأن القانون الدولي يلزم إسرائيل بتسهيل هذه العمليات، وشدد على أن غزة ليست أرضا إسرائيلية، بل محتلة.

وأضاف أن ما تحتاجه غزة في الوقت الراهن هو زيادة المساعدات الإنسانية، كما كان متوقعاً عند بدء وقف إطلاق النار.

وأعلنت إسرائيل وقف أنشطة 37 منظمة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، على أن تستكمل إنهاء أنشطتها حتى الأول من آذار/ مارس من العام ذاته، بدعوى عدم "تقديم قوائم الموظفين والامتثال لإجراءات تسجيل أمنية جديدة".

وتجاوزت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 71 ألف شهيد، و171 ألف جريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا، بينهم 157 طفلا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 442 شهيدا، و1236 مصابين، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة.